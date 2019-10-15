Канделаки прокомментировала язвительное высказывание украинского футболиста о сборной России

«Обыграли Шотландию и всем рассказывают, что возьмут Евро». Так Яремчук высказался о сборной России, главный тренер которой Станислав Черчесов на прошлой неделе рассказал о задаче выиграть чемпионат Европы.

Накануне сборная Украины с Яремчуком в составе обыграла в Киеве со счетом 2:1 действующих чемпионов Европы — португальцев. Благодаря этой победе украинцы вслед за сборной России квалифицировались на Евро-2020.

«Помните популярное некогда выражение «Спорт — вне политики»? — написала Канделаки в своем телеграм-канале. — Его состоятельность в большой степени зависит и от спортсменов, и от спортивных журналистов. Так вот с этим сейчас беда.

Вчера сборная Украины провела прекрасный матч против португальцев, вышла на Евро, и я знаю, что огромное количество болельщиков в России болели за команду Андрея Шевченко

После матча украинский нападающий Роман Яремчук сказал, что мы не как Россия: обыграли Шотландию — и теперь всем рассказывают, что выиграют Евро.

Понятно, что Роман передергивает факты и на ровном месте повышает и без того высокий градус межнациональной дискуссии, но ведь спортивные порталы — ради хайпа и кликов — начинают тиражировать эту глупость и радуются огню в комментариях.

Если вы действительно хотите, чтобы спорт объединял людей, зачем подбрасывать уголь в и без того горящий костер?»

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