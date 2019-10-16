Кастакина назвала причину отказа от инстаграма

Российская теннисистка Дарья Касаткина обяснила причину, по которой редко пользуется социальными сетями, передает "Чемпионат.com".

По ее словам, ей пришлось удалить профиль в инстаграме, чтобы не получать огромное количество негативных комментариев.

"Не знаю, что нужно делать, чтобы не получать негатива. Это напрягает, потому что не понимаешь, откуда у людей столько злобы. Сначала я просто убрала комментарии под постами в инстаграме, а теперь и вовсе удалила приложение", — заявила спортсменка.

Касаткина также заявила, что ей легче живется без соцсетей.

"Есть те, кто меня поддерживает — моя семья, друзья, команда — те люди, которые всегда рядом. Их мнение для меня самое важное, а не тех, кто пишет что-то в интернете", — добавила теннисистка.

Ранее сообщалось, что Касаткина рада завершению провального сезона.