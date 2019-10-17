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Игрок «Вегаса» Зыков сделал заявление по поводу своей дисквалификации 

Газета.Ru + ещё 9 11 часов назад
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Валентин Зыков прокомментировал свое отстранение за использование допинга, передает ТАСС со ссылкой на журналиста портала Sportsnet Криса Джонстона.
Напомним, что 24-летнего хоккеиста дисквалифицировали сегодня, 17 октября, на 20 матчей регулярного чемпионата НХЛ без выплаты зарплаты в указанный срок за нарушение антидопинговых правил лиги.
"Я понимаю, что ответственен за свое тело, поэтому принимаю наказание. Мне бы хотелось извиниться перед семьей и одноклубниками, а также перед «Вегасом» и болельщиками за случившееся.
Обещаю, что буду работать усердно во время соей дисквалификации, чтобы вернуться в максимально лучшую форму", — заявил Зыков.
Напомним, что в недавно стартовавшем сезоне НХЛ Зыков на клубном уровне провел семь встреч, оформив две результативные передачи при показателе полезности "-2". Всего в лиге Зыков провел 47 встреч, записав при этом на свой счет шесть голов и девять результативных передач.
Он сможет вернуться к выступлениям 29 ноября. В этот день «Вегас» дома сразится с «Аризоной Койотис».
Ранее клуб сделал заявление по поводу дисквалификации Зыкова.
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Прочее , Валентин Зыков , Крис Джонстон , ИТАР-ТАСС
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