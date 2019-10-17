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Южная Корея пожаловалась на агрессию северокорейских футболистов 

Газета.Ru + ещё 3 11 часов назад
Исторический матч состоялся 15 октября 2019 года в Пхеньяне. В отборочном цикле к чемпионату мира — 2022 в Катаре встретились сборные КНДР и Южной Кореи. Последний раз эти команды играли на территории Северной Кореи в далеком 1990 году.
29 лет назад в том самом первом и до сей поры единственном поединке стран Корейского полуострова свою победу одержала КНДР (2:1).
После того матча сборные встречались неоднократно, то проводя встречи на нейтральной территории, то отправляясь в Южную Корею, но в Пхеньян ни разу не возвращались. Причиной тому закрытость Корейской народной демократической республики, отказывавшейся пускать на свою территорию представителей заклятого врага.
Впрочем, когда на втором этапе отбора жребий свел две Кореи в группу Н, надежда на перелом в истории появилась. Недаром же в последние годы соседние страны делают шаги навстречу друг другу в спорте, где они даже выступали на Олимпийских играх в Пхенчхане одной объединенной командой!
Переговоры, которые вела Международная федерация футбола (ФИФА), были достаточно долгими и непростыми. Первые серьезные разговоры о возможном проведении матча в Пхеньяне пошли сразу после жеребьевки, а 24 сентября подтвердилось, что Северная Корея готова принять соперника на своем поле.
Интересно, что об этом Федерация футбола Южной Кореи узнала от Азиатской конфедерации футбола, так как прямых контактов между странами до сих пор нет, а северокорейская федерация упорно игнорировала все вопросы соседей, которые пытались разобраться с логистикой.
Азиатский отбор на мундиаль находится на начальной стадии, но определенная диспозиция уже имеется. Команды Южной и Северной Кореи подошли к игре третьего тура, имея в активе по 6 очков, хотя при этом более авторитетная и мастеровитая южная сборная лидировала, так как у нее разность забитых и пропущенных мячей составляла +10, в то время как у соседа всего +3.
При этом по регламенту в решающую стадию отбора от конфедерации попадают все победители групп и пять лучших по очкам команд, занявших вторые места.
В общем, матч имел важнейшее значение, тем более в группе H есть еще как минимум Леван, способный вклиниться в битву хотя бы за вторую строчку, да и Туркменистан способен иногда преподнести сюрпризы, и только Шри-Ланка выглядит явным аутсайдером.
КНДР, конечно, согласие принять соперника дала, но на практике оказалось, что правительство Республики видело это очень своеобразно.
Уже 26 сентября представители правительства Южной Кореи заговорили, что хотят впервые в истории отправить своих болельщиков на состязания в соседнюю страну!
«Мы связываемся в властями КНДР через различные каналы по поводу нашего желания отправить группу болельщиков на матч в Пхеньяне», — рассказывали чиновники прессе.
Ожидалось, что на 50-тысячном стадионе имени Ким Ир Сена разместятся 40 тысяч болельщиков. Реальность оказалось жестокой: в Северную Корею не пустили не только южнокорейских поклонников футбола, матч вообще прошел без зрителей и журналистов.
Более того, игру даже не транслировали в прямом эфире, что является беспрецедентным для последнего времени случаем для футбола на таком уровне.
На трибуны разве что пустили официальных лиц, среди которых оказался прибывший проконтролировать все происходящее президент ФИФА Джанни Инфантино.
«С нетерпением ждал полного стадиона на таком историческом матче, но был разочарован, увидев, что болельщиков на трибунах нет. Мы были удивлены этим, как и рядом вопросов, связанных с его прямой трансляцией, проблемами с визами и доступом для иностранных журналистов. Для нас свобода печати и свобода слова, очевидно, имеют первостепенное значение, но с другой стороны, было бы наивно думать, что мы можем изменить мир за одну минуту,
— заявил Инфантино после матча. — Мы подняли эти вопросы в общении с местной федерацией футбола и мы, конечно, будем продолжать настаивать, чтобы футбол мог иметь положительное влияние в КНДР и других странах по всему миру».
При этом главный человек в мировом футболе ни словом не обмолвился о самой игре, запись которой принимающая сторона обещала выдать гостям перед их вылетом на родину.
Поединок завершился со счетом 0:0 и прошел в сверхнапряженной борьбе. «Сверх» в данном случае нисколько не преувеличение, а скорее передача эмоций южнокорейских игроков.
Ярче всего их выразил главная звезда сборной Южной Кореи и всего азиатского футбола на данный момент форвард лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин.
«Жаль, что мы не выиграли, но в матче было столько агрессии, что просто благополучно вернуться без травм уже огромное достижение. Северокорейские игроки были агрессивны, было слышно множество ругательств», — рассказал после игры Сон.
Кроме того, нападающий отметил, что его партнерам по команде было сложно сосредоточиться на самой игре из-за постоянной угрозы здоровью. В общем, можно сказать, что вернуться без травм домой для гостей уже было в определенном смысле победой.
«Это было похоже на войну. До сегодняшнего дня я никогда не видел такого уровня агрессии в футбольном матче. Северокорейцы даже не смотрели в глаза, когда я пытался с ними разговаривать, не говоря уже об ответах»,
— вице-президент Федерации футбола Южной Кореи Чой Ен Ир был еще более категоричен.
Теперь ответный поединок команд состоится 15 июня в Сеуле, и если к этому времени ситуация в таблице будет примерно такой же, встреча может получиться не менее напряженной. Правда, в Южной Корее трибуны будут открыты, а телетрансляция пойдет на весь мир.
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