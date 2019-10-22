Объявлен лучший сейв тура в чемпионате Англии

Сейв вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона был признан лучшим в девятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голкипер выручил свой клуб после удара соперника головой с близкого расстояния в матче против лондонского «Кристал Пэлас» (2:0).

После девяти туров чемпионата Англии «Ливерпуль» с 25 очками лидирует в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии.