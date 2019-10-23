Паралимпийская чемпионка совершила эвтаназию

Бельгийская чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт ушла из жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Трагедия произошла вчера, 22 октября. Спортсменке было 40 лет. Она выступала в гонках на коляске.

По информации источника, смерть произошла в результате эвтаназии. Бельгийка согласилась на эту процедуру еще восемь лет назад, подписав соотвествующие документы. Известно, что девушка страдала от частых болей из-за неизлечимого заболевания. О готовности добровольно уйти из жизни Верворт открыто рассказала на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.

Паралимпийка также поделилась, что из-за боли она могла спать всего по десять минут за ночь. В 2014 году она перенесла приступ эпилепсии во время приготовления ужина, в результате чего получила сильные ожоги ног.

Ранее сообщалось, что умерла 21-летняя дочь чемпиона Формулы 1.