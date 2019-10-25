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Премьер переходит в наступление 

News.ru 8 часов назад
Встреча Дмитрия Медведева с губернаторами-единороссами, сделанные на ней заявления дали богатую пищу для аналитики и заодно рассеяли иллюзии того, что премьер, как утверждают некоторые пророки, готов уйти в тень. Фактически Дмитрий Анатольевич самим фактом своего партийного мини-саммита напомнил, что он не только глава кабинета министров, но и лидер партии парламентского большинства. А значит, по всем параметрам демократического общества с полным правом занимает свой пост, остающийся ключевым в нашей большой политике.
Более того, он дал однозначно понять, что далек от панических настроений, которые некоторые наблюдатели приписывают руководству «Единой России», которая-де прогнулась под грузом принятых непопулярных мер и мечется в поисках изменения своего политического лица и корректировки курса.
И тут надо отметить главный вывод, который логично проистекает из жесткого выступления премьера в присутствии тринадцати губернаторов, являющихся одновременно руководителям и региональных структур единороссов. Подтекст выступления премьера может однозначно трактоваться, как важный сигнал, как демонстрация его принципиального несогласия с курсом, который-де негласно благословляют структуры АП, отвечающие за внутреннюю политику.
Фактически премьер призвал партийных региональных лидеров выйти из окопов и уж, тем более, не испытывать никаких комплексов по поводу своей принадлежности к партии власти, вынужденной-де брать на себя ответственность за непопулярные, но необходимые для страны меры. А потому Медведев призывал ни в коем случае не маскировать свою принадлежность к «Единой России». Причем аргументы его были вполне логичны: мол, шила в мешке все равно не утаишь, реально скрыть свои партийные цвета не удастся. А вот всяческая маскировка, объявление себя независимыми кандидатами только порождает уверенность, что партия переживает кризис. Что она ослабла, что она осознает падение своей популярности. Ну, а кто уважает слабых, стыдящихся своего политического первородства?
«Наши сторонники, кто обычно голосует за нашу партию, — формулирует свою позицию премьер, — начинают сомневаться и могут не проголосовать. А те, кто вообще не собирался голосовать за «Единую Россию» и за ее кандидатов, все равно не проголосуют». Собственно, такой призыв не дистанцироваться от партии звучит некоторым вызовом перед лицом тактики последних лет, когда даже такие видные единороссы, как мэр Москвы Сергей Собянин или новый губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов шли на выборы исключительно в качестве независимых кандидатов. Притом, что все знали об их членстве не просто в партии, но и в ее высшем совете. И было ясно, что их тактика не личный экспромт, а была согласована на самом верху.
Иными словами, премьер публично зарезервировал собственную позицию, дав понять, что остается, вопреки разного рода слухам и невыигрышным для него результатам соцопросов, видным игроком нашей большой политики. И партия по-прежнему остается важным инструментом в его руках. Впрочем, остается дождаться намеченного на конец ноября очередного съезда «Единой России», чтобы понять, насколько эта линия получит поддержку.
Правда, есть один нюанс. Сам премьер формально не является членом «Единой России», что вполне допускает один из пунктов партийного устава. Может, для начала ему самому получить партбилет? И таким образом поднять престиж «Единой России».
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Теги:
Прочее , Дмитрий Медведев , Александр Беглов , Сергей Собянин , Единая Россия
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