Широков раскрыл детали конфликта с Хохловым

Экс-футболист сборной России Роман Широков в интервью «РГ» рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым. Напомним, что Широков работал в «Динамо» советником генерального директора по спортивным вопросам.
— Никто не скрывал, что между вами и Хохловым в «Динамо» был конфликт. В чем он заключался?— Смотрите: я считаю, что клуб определяет новичков. И он же берет тренера. Клуб должен выбрать модель, и под определенную систему пригласить тренера и подписать футболистов. Иначе никак. Иначе каждый следующий тренер будет говорить, чтобы ему взяли других игроков. А тех куда девать? И так по кругу все будет идти. Вспомните, у того же «Зенита» был недавно момент, когда ему пришлось кучу людей отправлять по арендам. Так не должно быть.