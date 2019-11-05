В Сербии поднимут вопрос о признании российского Крыма

Сербская радикальная партия намерена призвать правительство Сербии признать российский статус Крымского полуострова. Об этом во время видеомоста в МИА «Россия сегодня» Москва — Симферополь заявил член партии, депутаты Народной скупщины Республики Сербии Александр Шешель

— Моя политическая партия хочет призвать правительство Сербии признать территориальную целостность Российской Федерации, Крым и Севастополь как ее часть, потому что Россия является самым сильным союзником Сербии в Совете Безопасности ООН и защищает территориальную целостность Сербии в вопросе Косово, — отметил он. — Нам нужно признать территориальную целостности Российской Федерации, это политическая позиция моей партии.

Парламентарий подчеркнул, что крымчане пострадали от исторической несправедливости. Но она была устранена в 2014 году, когда полуостров воссоединился с Россией.

Вместе с тем, по его словам, введенные Западом против крымчан санкции уже пять лет нарушают права жителей полуострова.

— Ситуация в международном сообществе такова, что за прошедшие пять лет нарушаются права крымчан, — посетовал политик. — Поэтому мы хотим призвать международное сообщество уважать права жителей Республики Крым и Севастополя, граждан Российской Федерации.