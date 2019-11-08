Крал и Умяров готовы к матчу «Крылья Советов» — «Спартак»

«Ситуация хорошая, все футболисты здоровы, кроме Кутепова, у которого мышечная травма. Им сейчас плотно занимается медицинский департамент. Что касается схемы в обороне, варианты есть разные. Можем сыграть как в четыре, так и в три защитника. Окончательное решение будет принято после сегодняшней тренировки.

Крал и Умяров пропустили матч с «Арсеналом» из-за усталости? Да, правда. Они не сыграли потому, что две игры делали большой объём работы, их показатели по усталости были завышены, их всегда проверяют наши медики и дают советы по их восстановлению и насколько их можно использовать. В прошлом матче мы решили их поберечь. На ближайший матч они полностью готовы.