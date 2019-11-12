«Русские, убирайтесь!» Фанатам ЦСКА в Будапеште были не рады

В четвертом туре многострадальной Лиги Европы ЦСКА победить так и не удосужился. «Ференцварош», который изначально больше всех подходил на роль последнего в группе, не был особо силён, но москвичам опять не хватило цельности.

ЦСКА так и не забил венграм в двух матчах (к тому же пришлось спасать Акинфееву), и остался последним с одним очком после четырех игр. На группе Лиги Европы «армейцы» еще ни разу не останавливались, но теперь придется. Реальных шансов на плей-офф не осталось.

Ничья, которая ничего не стоит. ЦСКА остаётся без побед в Лиге Европы

Встреча в Будапеште получилась довольно скучной (0:0), поэтому и до, и после футбола больше обсуждали болельщиков, которые устроили в столице Венгрии настоящую жесть. В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac

Заранее было понятно, что всё вряд ли пройдёт мирно. С венгерскими фанатами ЦСКА уже пересекался в девяностые и получилось совсем не мирно. За несколько дней в сети начали появляться фотографии граффити от красно-синих в Будапеште, а гостевую квоту моментально смели приятели ЦСКА из Сербии и Польши. Как и с «Лудогорцем», «армейцев» поддерживали не только россияне.

Зарубились болельщики сначала в метро. Сообщалось, что из-за беспорядков закрыли целую ветку, но позднее уточнили, что речь шла только об одной станции. Из забитого фанатами ЦСКА и польского «Видзева» состава в полицейских прилетела бутылка. А хозяйские фанаты, оказалось, очень любят нацисткие приветствия — об этом сообщали почти все источники. Стачки фанатов начались в метро. Наших очень много и все очень агрессивно настроены. Оккупировали поезд, привлекли внимание полиции. Обливали из бутылок, рвались в драку. Стрем pic.twitter.com/yrGGE6Qv9c

— Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2019

Продолжились столкновения по дороге на стадион. Фанатов вроде как и не собирались разводить, поэтому полиции пришлось брать на себя роль сопровождающих гостей: болельщики «Ференцвароша» (и их приятели из той же Польши), которых было гораздо больше, искали возможность поймать неприятельский состав.

Наше посольство в Будапеште ещё до стартового свистка сообщило, что были задержаны несколько граждан России. В социальных сетях ведомства было опубликовано:

— 7 ноября в преддверии встречи команд ЦСКА и «Ференцварош» в Будапеште произошли столкновения российских болельщиков с местными гражданами, в том числе представителями органов охраны правопорядка. В результате ряд росграждан был задержан венгерской полицией, которая незамедлительно проинформировала о произошедшем посольство России.

В настоящий момент сотрудники консотдела посольства в плотном контакте с компетентными властями страны работают над скорейшим освобождением задержанных граждан нашей страны, находясь с ними в режиме постоянной связи. Фанаты ЦСКА идут на трибуну — очень много! Полиции тоже: просто сейчас толкают меня в спину, чтобы шёл побыстрее (быстрее нельзя, поток плотный) pic.twitter.com/FvXUbvJYHj

— Alexander Muyzhnek (@muyzhnek) November 7, 2019

В результате драки по пути на арену часть болельщиков ЦСКА на стадион всё-таки попала, а остальных повели вокруг арены. В общей сложности, по сообщениям СМИ, проход затянулся на два часа. Полиция окружила фанатов и водила их уже совсем не рядом со стадионом. Понятно, что пытались избежать повторного столкновения, но работали органы правопорядка не очень согласованно.

Внутри стадиона венгры всячески подчёркивали, что гостям из России здесь совсем не рады. Sport24 приводит заряд хозяев «Русские, убирайтесь». Также фанаты «Ференцвароша» организовали достаточно однозначный перфоманс — напомнили про свою нелюбовь к Советскому Союзу.

Хозяева выложили венгерский флаг, из центра которого была вырезана коммунистическая символика. Таким образом фанаты напомнили про Венгерскую Народную Республику, которая возникла после окончания Второй мировой (венгры воевали на стороне нацистов) и просуществовала до 1955 года, когда прекратилось советское присутствие на территории страны. Этот флаг — символ антисоветского движения. Фото: Sports.ru На болельщиков ЦСКА бросились ещё и около гостевого сектора. По информации «СЭ», чужие фанаты полезли в драку с антироссийскими лозунгами. Сложно это представить, но сообщается, будто на одежде у них была символика Венгрии начала 1940-х годов.

Генеральный директор красно-синих Роман Бабаев прокомментировал ситуацию достаточно быстро:

— Мы пытаемся разобраться в ситуации. Наши представители находятся в армейском секторе и координируют действия по безопасности, — заявил Бабаев.

Стюардам в происходящем как-то удалось разобраться. Фанаты ЦСКА всё же забили гостевую трибуну и отрезками перекрикивали шумную венгерскую публику. К тому же, несмотря на ноль побед в Лиге Европы и нервный вечер, болели красно-синие красиво. После матча наших фанатов заставили сидеть на месте около получаса. Но и это не гарантировало безопасность.

— Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцварош» и после матча на стадионе «Групама Арена». Информация о пострадавших росгражданах в Посольство не поступала. Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников, — заявило посольство России в социальных сетях. ?Дополнительно?Местная полиция предотвратила стычки между болельщиками ЦСКА и «Ференцварош» и после матча на стадионе «Групама Арена». Информация о пострадавших росгражданах в Посольство не поступала. Продолжаем работу по освобождению ранее задержанных соотечественников. pic.twitter.com/XR5MJN5hXN

— Russian Embassy, HU (@RusEmbHungary) November 8, 2019

Главное, что нет сообщений о пострадавших.

В том же Риме, когда под фанатами ЦСКА сломался эскалатор метро, в этом плане было намного тревожнее.

Источник новости — www.rusfootball.info