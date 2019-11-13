Противник Лобова избил двух мужчин в туалете

Соперник Артема Лобова избил двух мужчин в туалетной кабинке

В апреле Найт проиграл Артему Лобову единогласным решением судей на турнире Bare Knuckle FC.

«Не забудьте про возвращение настоящего уличного короля, который в эту субботу выйдет на реванш против Артема Лобова под баннером Bare Knuckle FC.

Их первый бой был эпичным, и нас ограбили, но на этот раз мы не оставим решение в руках судей. Убей или будь убит.

Джейсон Найт в своей лучшей форме и сосредоточен как никогда. Плюс, на его стороне новое оружие, и это Бог, а если Бог за нас, тогда кто против нас?» — написал Уивер в инстаграме.

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Публикация от Brok «Chata Tuska» Weaver (@brokweaverufc) 12 Ноя 2019 в 8:54 PST Реванш Найта и Лобова состоится 16 ноября на Bare Knuckle FC 9.

Джейсон Найт: «В реванше отправлю Лобова спать»

Артем Лобов: «У меня осталось незавершенное дело с Хабибом»