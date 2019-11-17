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Голландия и Германия отобрались в финальный турнир Евро-2020 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Голландия и Германия отобрались в финальный турнир Евро-2020
Фото: Вести.Ru
В футбольном Старом Свете продолжаются матчи групповых состязаний континентального отбора в финальную часть Евро-2020. В группе «С» прошли две встречи, которые определили обоих участников летней стадии турнира: ими стали сборные Германии и Голландии.
Немцы в хорошем стиле разгромили на домашней арене в Менхенгладбахе соперников из Белоруссии — 4:0. Голы у экс-чемпионов мира забили Гинтер, Горетцка и два Кроос. Команда Германии набрала 18 очков и вышла на первое место в отборочном квинтете.
Задача у «оранжевых» из Голландии была куда сложнее: они играли с неуступчивой сборной Северной Ирландии на ее поле. Первая игра двух соперников принесла успех голландцам (3:1) и их в гостях устраивала ничья. Чего они и добились — 0:0.
Таким образом перед заключительным туром положение в группе «С» такое: Германия — 18 очков, Голландия — 16, Сев. Ирландия — 13, Белоруссия — 4, Эстония — 1. Даже если североирландцы догонят «оранжевых» в таблице после заключительных матчей, они уступят место в двойке сильнейших по очным встречам.
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