Отец Черышева рассказал об отказе сына выступать в России

«Были предложения от российских клубов, но Денис сказал мне, что хочет выступать в сильной лиге. Я не имею права указывать ему где играть», — рассказал отец футболиста, бывший игрок сборной России Дмитрий Черышев

В июле 2019-го Черышев подписал трехлетний контракт с «Валенсией». До этого с августа 2018-го он защищал цвета клуба на правах аренды. Также Черышев выступал за «Вильярреал», «Севилью». Дебютировал россиянин во взрослом футболе в мадридском «Реале» , являясь воспитанником клубной академии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего россиянина в шесть миллионов евро. С 2012 года он выступает за национальную команду России. На его счету 11 голов в 25 матчах за сборную. На чемпионате мира в России полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола в пяти матчах.