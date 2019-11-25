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ЧМ по пляжному футболу 2019: что говорят после скандала в игре Россия — ОАЭ

Кейн забил «Вест Хэму», обманув вратаря ударом с отскоком от газона. Видео

«Все блага я заработал на ринге, а не в Госдуме». Валуев ответил на критику