Экс-тренер «Краснодара» рассказал, как Мамаев нарушал дисциплину

Как и любой нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть. Однажды на сборе возникла неприятная ситуация: после выходного опоздал к отбою. Оштрафовали, — сказал Фоменко Sport24.

Он также отметил, что Мамаев является приятным в работе человеком, без понтов.