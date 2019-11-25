Экс-тренер «Краснодара» рассказал, как Мамаев нарушал дисциплину 

Бывший тренер футбольного клуба «Краснодар» Олег Фоменко рассказал о случае, когда полузащитника Павла Мамаева пришлось оштрафовать за нарушение дисциплины.
Как и любой нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть. Однажды на сборе возникла неприятная ситуация: после выходного опоздал к отбою. Оштрафовали, — сказал Фоменко Sport24.
Он также отметил, что Мамаев является приятным в работе человеком, без понтов.
Мамаев перешёл в «Ростов» в конце сентября после того, как Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Игроки отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года, писал News.ru.