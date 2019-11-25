Борец одним жестом спровоцировал всеобщую потасовку

Российский борец Радик Салахов показал неприличный жест зрителям и спровоцировал потасовку на чемпионате Татарстана по поясной борьбе корэш. Видео появилось на сайте «Чемпионат.com».

Салахов одержал победу над Ленизом Абдуллиным по очкам, но зрители остались недовольны решением арбитров, сообщает «Бизнес Online». Тогда борец два раза показал болельщикам неприличный жест. Зрители поднялись со своих мест, некоторые перепрыгнули через ограждение и начали выяснять отношения в подтрибунном помещении. В потасовке приняли участие члены команд обоих спортсменов.

Отмечается, что Салахов извинился перед болельщиками. Он не был наказан за свой поступок.

Корэш — традиционный вид борьбы у тюркских народов. Он был включен в программу летней Универсиады 2013 года в Казани.