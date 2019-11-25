Баскетболисты «Зенита» победили УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

ТАСС, 25 ноября. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» победил на выезде казанский УНИКС со счетом 93:80 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Зенита» Алекс Ренфро, который набрал 25 очков. У УНИКСа больше всех очков записал на свой счет защитник Эррик Макколлум (21).

"Зенит" одержал вторую победу подряд, УНИКС потерпел первое поражение в последних трех матчах.

В турнирной таблице «Зенит» поднялся на пятое место, в активе команды четыре победы в восьми матчах. УНИКС с такой же статистикой расположился на шестой строчке.