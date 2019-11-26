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Собчак рассказала, что ей сложно заниматься политикой 

SM News 10 часов назад
Собчак рассказала, что ей сложно заниматься политикой
Фото: SM News
Российский общественный и политический деятель, дочь сенатора и бывшего губернатора Санкт-Петербурга, экс-кандидат в Президенты страны и блогер Ксения Собчак объяснилась по поводу минимизации своей политической деятельности в последнее время.
В своем Инстаграме 26 ноября Собчак опубликовала обширный текст, где заявила, что политикой заниматься хочет, но ей мешают.
В качестве примера она привела истории, связанные с требованиями Министерства юстиции Российской Федерации к «Партии перемен».
"Мы получили бумагу из Минюста: нас зовут в суд 14 января из-за претензий к уставу. Нет, это не ликвидация, бумага ожидаемая. Самого иска пока нет, но понятно, что в нем будет. Все то же, что и последние 2 года, после того как мы приняли решение эту партию обновить чтобы именно избежать регистрации с нуля, так как знали, что новую оппозиционную партию в России зарегистрировать невозможно.
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Минюст отказывается признать нового председателя, «Гражданскую инициативу» -"Партией перемен" — и все это под видом претензий к уставу. Мол, три вопроса они принимают только пакетом", — заявила Собчак.
Она отмечает, что выполнить требования Минюста может только съезд. А съезд, по словам Собчак, это дорого.
У нее есть информация из «неформальных каналов», что «партию регистрировать не будут». Собчак считает, все это делается для того, чтобы «помешать участвовать в летней выборной кампании».
"А вы мне все пишите: Почему вас стало не слышно и вы не занимаетесь партией? Я хочу заниматься политикой, а не политическим уличным активизмом. Но никто не хочет видеть системную настоящую оппозицию в России.
Многое бы отдала, чтобы понять эту логику власти. Ведь запрещая вход в легальное поле, уличный протест радикализируется и наращивается", — резюмирует в Инстаграме Ксения Собчак.
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Скажу честно, после президентской кампании мне дико обидно слышать некоторые комментарии в стиле «что-то вас не слышно» или «почему ушли из политики?». Я очень хотела бы продолжить заниматься политикой в России. Но вот вам хороший последний пример про нашу «Партию Перемен». Мы получили бумагу из Минюста: нас зовут в суд 14 января из-за претензий к уставу. Нет, это не ликвидация, бумага ожидаемая. Самого иска пока нет, но понятно, что в нем будет. Все то же, что и последние 2 года, после того как мы приняли решение эту партию обновить чтобы именно избежать регистрации с нуля, так как знали, что новую оппозиционную партию в России зарегистрировать невозможно. Минюст отказывается признать нового председателя, «Гражданскую инициативу-»Партией перемен» — и все это под видом претензий к уставу. Мол, три вопроса они принимают только пакетом. — А как же партия жила по этому уставу с момента основания? Как по нему я выдвигалась в президенты? — А вот так, — отвечает нам из Минюста Олег с говорящей фамилией Плохой. За последние 2 года мы провели уже 3 (!) съезда (последний в марте). Потому что менять устав, устраняя претензии Минюста, может только съезд. А съезд — это дорого. И по неформальным каналам, и на примере предыдущих сьездов мы знаем: партию регистрировать не будут. Что будет дальше? Скоро получим иск. После 14 января нам дадут от 2 до 6 месяцев на новый съезд и новые поправки. Дату выберут специально, чтобы помешать участвовать в летней выборной кампании. И никаких иллюзий. А вы мне все пишите: Почему вас стало не слышно и вы не занимаетесь партией? Я хочу заниматься политикой, а не политическим уличным активизмом. Но никто не хочет видеть системную настоящую оппозицию в России. Многое бы отдала, чтобы понять эту логику власти. Ведь запрещая вход в легальное поле, уличный протест радикализируется и наращивается (((. Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 25 Ноя 2019 в 11:37 PST Напомним, Ксении Собчак 38 лет. Она принимала участие в президентских выборах 2018 года и набрала, по данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 1,68% голосов избирателей.
Собчак проиграла выборы Владимиру Жириновскому (5,65%), Павлу Грудинину (11,77%) и избранному Президентом Владимиру Путину (76,69%).
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Теги:
Прочее , Павел Грудинин , Владимир Жириновский , Ксения Собчак , Владимир Путин , Минюст РФ
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