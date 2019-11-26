Лимонов назвал «плевком» решение ЕСПЧ о выплате ему денег 

Писатель и политик в эфире НСН заявил, что не собирается получать присужденные ему ЕСПЧ деньги из-за нарушения свободы слова после обвинений в адрес экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск писателя Эдуарда Лимонова и признал, что российский суд нарушил его право на свободу слова. По решению ЕСПЧ государство-ответчик обязано выплатить Лимонову 19,5 тыс. евро: 11,7 тыс. евро в качестве компенсации морального ущерба и 7,8 тыс. евро за моральный вред. Напомним, поводом для разбирательства стало заявление Эдуарда Лимонова в 2007 году, что суды Москвы подконтрольны экс-мэру столицы Юрию Лужкову. Сам писатель и политик Эдуард Лимонов в беседе с НСН заявил, что уже и забыл о своем оппоненте. «Лужков меня абсолютно не интересует, я забыл о нем, это было так давно. Для политической организации это [19,5 тыс. евро] — не деньги, это „тьфу“, плевок», — сказал он. При этом, писатель добавил, что «даже пальцем не двину» для получения этих средств от государства, которое обязали выплатить компенсацию. Лимонов: Буковский заменил дезертировавшую Алексееву Однако, Эдуард Лимонов признался, что ждет чтобы ЕСПЧ доказал, что он не трус, как российские суды и одобрил другой его иск. «Я жду, что когда-нибудь, возможно, ЕСПЧ соблаговолит принять решение по иску НБП (Национал-большевитская партия — прим. НСН) о запрещении партии. Он был подан 2007 году, это уже 12 лет прошло. Мы считаем, что партия была запрещена не правильно — мы прошли все российские инстанции, включая президиум верховного суда, и результат был все тот же. У нас [в России] суды трусливые, у них видимо тоже — ЕСПЧ трусливый суд. Радикальная партия им несимпатична. Тогда же они немедленно приняли решение по республиканской партии Владимира Лужкова — запрет с партии был снят и она сейчас существует в форме ПАРНАСа», — заключил собеседник НСН. 4 апреля 2007 года Эдуард Лимонов в эфире радио «Свобода» комментируя судебный процесс по «Маршу несогласных», сказал, что «московские суды подконтрольны Лужкову» и «в московских судах антилужковские решения никогда не принимались». Тогда еще мэр Москвы Юрий Лужков, решив, что это клевета, которая порочит его честь и достоинство, подал иск к писателю и радиостанции в октябре того же года. В 2008 году Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Лимонова на 500 тысяч рублей за распространение не соответствующей действительности информации, после чего Лимонов обратился в ЕСПЧ.
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Лимонов назвал «плевком» решение ЕСПЧ о выплате ему денег
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