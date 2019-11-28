Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

Организаторы «Евровидения» показали, как будет выглядеть логотип конкурса, который в следующем году пройдёт в Нидерландах. В дизайне было решено использовать флаги стран-участниц мероприятия.

Логотип представляет собой круг, который составлен лучами, выполненными в цветах национальных флагов всех государств, принимавших участие в конкурсе. Всего их 41, и они расположены в порядке, в котором та или иная страна впервые участвовала в «Евровидении». Слоганом же предстоящего мероприятия станет выражение Open Up, что означает «откройся».

На прошлом «Евровидении» победил участник из Нидерландов Дункан Лоуренс, и в соответствии с правилами именно эта страна должна принять следующий конкурс. С местом его проведения, однако, возникли проблемы — Гаага, Бреда и Амстердам отказались его проводить. В итоге было решено, что «Евровидение» пройдёт в Роттердаме.