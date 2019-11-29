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Хватит ли россиянину 2020 евро на поездку на ЧЕ-2020? 

ИД «Собеседник» 7 часов назад
Хватит ли россиянину 2020 евро на поездку на ЧЕ-2020?
Фото: ИД "Собеседник"
В России обещают самыми жесткими мерами бороться с перекупщиками. Но тех УК не останавливает.
В начале декабря после жеребьевки стартует второй этап продажи билетов. На этот раз болельщики потратят больше, чем обычно. Ведь в честь 60-летия чемпионата Европы он пройдет в 12 городах.
Наша сборная уже точно на турнире, и даже известно, где. Два матча группового этапа пройдут дома — в Санкт-Петербурге. На третий команде придется вылететь в Копенгаген.
Стоимость самого дешевого билета, последней из трех категорий — 50 евро (3500 рублей). Несмотря на то, что интернет уже наводнили «выгодные предложения», все билеты на матчи чемпионата Европы продаются только в одном месте — на официальной платформе УЕФА euro2020.com/tickets.
С начала декабря будет продан миллион билетов. Третий, заключительный этап будет запущен в апреле 2020 года, когда по итогам стыковых матчей определятся еще четыре участника.
Те, кто решит нажиться на перепродаже или попытается сбыть фальшивки, в России могут попасть на штраф до 1,5 миллионов рублей и на 90 суток ареста. Соответствующий закон в этом году приняла Госдума. Однако норма касается только одного турнира и на остальные соревнования распространяться не будет.
— Продажа фальшивых билетов — яркий пример мошенничества, так это и нужно трактовать, — заявил депутат, бывший руководитель спортивного комитета ГД Дмитрий Свищев. — Перепродажа билетов с рук также подпадает под несколько статей УК — незаконное предпринимательство, уход от уплаты налогов и опять-таки мошенничество.
Тем не менее на других турнирах злоумышленникам удается отделаться административкой: по ст. 19.23 КоАП РФ максимальный штраф для юрлиц составляет 100 тыс. рублей.
Калькулятор
Хватит ли 2020 евро на Евро-2020?
По нашим подсчетам, суммы, идентичной году чемпионата Европы, может хватить болельщику на весь турнир, даже если наша команда дойдет до финала (наибольшие шансы — выйти со второго места группы Б).
Правда, для этого в Лондоне, где пройдет концовка турнира, надо поселиться в дешевом хостеле, а на другие матчи летать одним днем — без ночевки в городах.
Билеты на 7 матчей — 720 евро.
Авиаперелеты из Москвы и обратно (в Санкт-Петербург, Копенгаген, Амстердам, Баку, Лондон) — 1035 евро.
Проживание в Лондоне (6 суток от полуфинала до финала) — 120 евро.
Визы (Шенген и Великобритания) — 145 евро.
ИТОГО: 2020 евро.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2019 под заголовком «В тюрьму — по билету Евро-2020».
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Теги:
Прочее , Дмитрий Свищев , УЕФА , Госдума , ИД "Собеседник"
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