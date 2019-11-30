Слуцкий рассказал о причинах отставки с поста тренера «Витесса»

Российский специалист Леонид Слуцкий прокомментировал отставку с поста главного тренера нидерландского «Витесса», передает «Чемпионат.com».

Бывший наставник московского ЦСКА сборной России заявил, что впервые в карьере его команда проиграла пять матчей подряд. Специалист надеется, что следующий главный тренер «Витесса» поможет клубу в борьбе за зону плей-офф первенства.

"Буду скучать по Нидерландам, болельщикам, каждому. Сейчас Нидерланды — это часть моего сердца. Большое спасибо" — сказал Слуцкий.

В матче 15-го тура «Витесс» проиграл «Херенвену» в чемпионате Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в последних пяти матчах Эредивизии «Витесс» потерпел пять поражений.