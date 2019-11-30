Эмир Кустурица станет ближе к туристам в Республике Сербской

Кустурица — большой любитель этой горы, лыж, человек, который весьма скоро вернется сюда вновь», — подчеркнул сербский лидер.

Между тем Эмир Кустурица обратился с призывом к россиянам: «Путешествуйте там, где вас любят — в Республике Сербской», приглашая их посетить, в том числе, и Яхорину.

Примечательно, что одна из горнолыжных трасс на этой горе получит имя прославленного сербского теннисиста Новака Джоковича

Напомним, что в 28 километрах от Сараево (столица БиГ именуется не иначе как «балканский Иерусалим», где встречаются ислам и христианство, Восток и Запад), в Республике Сербской расположен горнолыжный и летний туристический курорт международного класса — Яхорина (в 1984 году здесь проходили XIV Зимние Олимпийские игры).

В интервью «Российской газете» директор Олимпийского центра (ОЦ) «Яхорина» Деян Левнаич выразил заинтересованность в привлечении путешественников из России в Республику Сербскую и, в частности, на Яхорину, назвав главной конкурентной особенностью этих мест — любовь к России и качество обслуживания.

"Мы постоянно инвестируем в развитие новых современных проектов на Яхорине, — рассказал он. — В этом году у нас проводились этапы XIV Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019). Мы получили высшую оценку от Международного олимпийского комитета". Деян Левнаич пригласил российских туроператоров стать его гостями на Яхорине, ознакомиться с потенциалом данных мест, что, безусловно, содействовало бы развитию и укреплению наших двусторонних связей. Кроме того, он обозначил возможности организации и проведения здесь спортивных сборов и лагерей для атлетов из РФ. «У нас огромный потенциал сотрудничества, — полагает серб. — Мы действительно видим Россию как братское государство, сотрудничество с которым постоянно стремимся расширять».