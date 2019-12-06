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Михалкова из «Уральских пельменей» отметилась вопросом Медведеву 

News.ru 2 часа назад
Михалкова отметилась вопросом Медведеву
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова спросила премьера Дмитрия Медведева о молодёжи. Артистка представляла канал СТС.
Михалкова пожаловалась, что в пользу молодёжи правительство запланировало 12 проектов, но вот только молодым людям ничего об этом неизвестно. Большинство из них сидят в соцсетях или YouTube, TikTok, пояснила 36-летняя артистка. А там молодёжи «никто ничего не рассказывает». Вопрос прозвучал во время интервью премьера.
Премьер-министр, который слывёт активным пользователем, заверил, что информацию молодёжь получит в любом случае. Главное, чтобы она не была скучной, тогда и воспримут её нормально, пообещал Медведев.
Ранее News.ru сообщал, что участница интервью председателя правительства Дмитрия Медведева продюсер телеканала РЕН ТВ Надежда Алёшкина объяснила, зачем пришла на мероприятие со значком инопланетянина на одежде. По её словам, этот символ означает, что аудитория телеканала постоянна растёт и его смотрят не только на Земле.
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Теги:
Прочее , Дмитрий Медведев , РЕН ТВ
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