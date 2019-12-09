Фаната уволили с работы за расизм в адрес игроков «Манчестер Юнайтед»

Полиция Англии арестовала болельщика «Манчестер Сити» за поведение на матче с "Манчестер Юнайтед" . Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, фанат показывал оскорбительные жесты в адрес полузащитников «красных дьяволов» — Фреда Родригеса и Джесси Лингарда.

Утверждается, что болельщик работал в одной из строительных фирм, руководство которой приняло решение расстаться со своим сотрудником после того, как информация об инциденте появилась в СМИ.

В одном из эпизодов матча «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» мужчина с трибуны показывал обезьяньи жесты и издавал звуки в адрес Родригеса и Лингарда. Встреча завершилась поражением «горожан» со счетом 1:2.

"Манчестер Сити", набрав 32 очка, занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Манчестер Юнайтед» с 24 очками — на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» обыграл «Саутгемптон» в матче чемпионата Англии.