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За что нас бьют? России нужен «план Б» для WADA 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
За что нас бьют? России нужен «план Б» для WADA
Фото: Reuters
9 декабря состоялось заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), где в очередной раз принимали решение по российскому вопросу в спорте. Как и ожидалось, Россию вновь признали виновной в допинговых махинациях и отстранили от крупных соревнований на четыре года. Ну и оштрафовали на 100 тысяч долларов «до кучи».
Прежде всего речь идет о неучастии (полном либо частичном) России в двух предстоящих Олимпиадах (летней и зимней), а также пропуске чемпионатов мира по отдельным видам спорта (например, по футболу и хоккею). При этом чемпионат Европы по футболу 2020 года пока вне юрисдикции WADA.
Вкратце напомню, за что нас опять так больно бьют. Прошлой зимой Россия с большой задержкой передала в распоряжение WADA базу данных Московской антидопинговой лаборатории с пробами российских спортсменов за 2012-2015 годы (включая триумфальные Олимпийские игры в Сочи). Вскоре выяснилось, что база была многократно и неаккуратно подправлена (у WADA имеется исходник, предоставленный великим и ужасным Григорием Родченковым — экс-главой Московской лаборатории, бежавшим в США и ставшим злейшим врагом нашего спорта).
Но вот беда –когда наши спортивные чиновники по привычке обвинили во всем Родченкова, эксперты WADA заявили, что база была скорректирована в конце 2018 — начале 2019 года, то есть непосредственно перед передачей. Никакой Родченков доступа к ней уже не имел — базу изучал Следственный комитет РФ, отключивший удаленный доступ к ней еще летом 2016 года. Внятного ответа у российской стороны не нашлось, хотя телеканал НТВ по привычке выпустил разоблачительный фильм об антироссийском заговоре. Увы, козел отпущения снова все тот же — Родченков.
Увы — потому что это вообще не работает. Родченков, очевидно, предоставил американским властям полную информацию о своей деятельности, и на основе ее строятся все обвинения российского спорта. Можно предположить, что плавающая на поверхности версия о банальной мести этого человека была проверена и не выдержала критики. Либо — что Родченков заключил чрезвычайно выгодную сделку со следствием и с WADA. И вообще, можно много чего предполагать, обе стороны не действуют публично и не открывают до конца карты.
Россия, конечно, будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). И даже, возможно, в Федеральный суд Швейцарии. Иногда это срабатывает. Хотя в 2018 году выигранная Россией апелляция не помешала МОК крайне выборочно допустить наших спортсменов до зимних Игр в Пхенчхане, да и то в нейтральном статусе. Так что флага и гимна на ближайших Олимпиадах мы, очевидно, лишены. Максимум — снова команда «олимпийских атлетов из России», да и то не факт.
Конечно, очень жаль российских спортсменов. Если раньше они были главными фигурантами допинговых дел, то сейчас стали просто невинными агнцами. Ну, или не слишком звонкой разменной монетой — выбирайте аллегорию на свой вкус. Людей, которые каждый день испытывают свой организм на прочность, лишают главной спортивной цели — победы на Олимпийских играх. Это очень больно. И это наверняка заставит спортсменов задуматься, что им делать дальше. Например, можно сменить спортивное гражданство (это обычно несложно). Да, это не слишком патриотично, зато существенно повысит шансы поехать на Олимпиаду.
А вот главу Олимпийского комитета России Станислава Позднякова больше волнует запрет российским официальным лицам посещать крупные спортивные соревнования.
«В исполком ОКР входят уважаемые и компетентные специалисты в сфере спорта. И тот факт, что они не смогут получить аккредитацию на Игры-2020 в отличие, скажем, от своих коллег, которые не представлены в исполкоме, на наш взгляд, является крайне нелогичной мерой наказания со стороны WADA», — заявил этот функционер.
Как говорится, кто о чем.
В отличие от Позднякова, в данной ситуации гораздо более понятна и близка позиция, например, олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, который говорит о том, что «больше всего пострадали спортсмены и тренеры». «Были предположения, что мнения могут разделиться, но тут единогласное решение, это говорит о том, что аргументы против нас были более чем убедительные. Ни о какой политике здесь речь идти не может», — приводит слова депутата Госдумы RT.
Если российские спортивные власти будут продолжать кидать дротики в портрет Григория Родченкова, а политики повторять друг за другом мантру об антироссийском заговоре, ничего хорошего нашему спорту не светит. Еще раз — это не работает. Нам нужен «план Б»! Какой? Скорее всего, придется пойти на некоторые уступки. Например, предоставить все-таки аутентичную копию базы данных (как нам недвусмысленно намекает более склонный к компромиссам Международный олимпийский комитет). Возможно, еще несколько всенародных спортивных героев в результате будут обвинены в использовании допинга. Мне кажется, мы с вами это переживем. Да и они тоже.
Спорт всегда означал развитие человека. Борьбу за свое будущее. Возможно, пора вспомнить о том, что, помимо геополитических интересов, есть еще интересы человеческие.
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Комментарии 17 
Теги:
Прочее , Статьи , Станислав Поздняков , Вячеслав Фетисов , Госдума , СКР , Всемирное антидопинговое агентство , НТВ
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