Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Своей резолюцией премьер поручил подготовить предложения для рассмотрения в Евразийском экономическом союзе . «Снижение порога беспошлинного ввоза в Российскую Федерацию посылок с 1 января 2020 года с 500 до 200 евро — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее», — подчеркнул Осипов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил о предложениях Минфина уже в середине следующего года установить планку на уровне 100 евро, с 1 января 2021 года — 50 евро, а с 2022 года снизить до 20 евро.