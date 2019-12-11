Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок 

Премьер-министр Дмитрий Медведев в целом поддержал инициативу министерства финансов о снижении порога беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Это не означает окончательного решения, подчеркнул он.
Своей резолюцией премьер поручил подготовить предложения для рассмотрения в Евразийском экономическом союзе. «Снижение порога беспошлинного ввоза в Российскую Федерацию посылок с 1 января 2020 года с 500 до 200 евро — это реализация решений, которые обсуждались применительно к этой сфере ранее», — подчеркнул Осипов.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил о предложениях Минфина уже в середине следующего года установить планку на уровне 100 евро, с 1 января 2021 года — 50 евро, а с 2022 года снизить до 20 евро.