Ирина Лобачева призналась в алкоголизме

Российская фигуристка Ирина Лобачева в передаче «Секрет на миллион» на НТВ призналась, что у нее были проблемы с алкоголем. С помощью спиртного она пыталась забыть о своих проблемах и переживаниях. Однако сейчас спортсменка утверждает, что это позади и она избавилась от пагубного пристрастия.

— Проблема с алкоголем у меня раньше была, но сейчас я просто не пью, пытаюсь уснуть без спиртного. То, что рассказывает супруг про мой алкоголизм — неправда, он преувеличивает, — заявила Ирина Лобачева.

Муж фигуристки Иван Третьяков утверждает, что она очень часто употребляет спиртные напитки и потом между ними возникают скандалы, потому что он не хочет видеть ее в таком состоянии. Спортсменка же рассказала, что они с мужем давно живут, как соседи, поэтому она подала на развод.

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