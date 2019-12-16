Составлен рейтинг самых могущественных стран

Россия заняла второе место в рейтинге «самых могущественных стран мира» по версии журнала U. S.News.

На первом месте расположились США, замкнул тройку лидеров Китай.

При составлении учитывались такие критерии, как ВВП, численность населения, показатель ВВП на душу населения, появление в заголовках новостей, участие в формировании глобальных экономических моделей. Также, уверены аналитики, «если могущественная страна что-либо обещает, то, по крайней мере, некоторые в международном сообществе верят, что она сдержит обещание».