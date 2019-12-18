Комиссия РФС указала на ошибки судьи в матче «Краснодар» — ЦСКА

Как сообщает официальный сайт РФС, комиссия определила, что на 33-й минуте матча «Краснодара» и ЦСКА судья принял неверное решение, не назначив пенальти в ворота хозяев после столкновения Александра Мартыновича и Фёдора Чалова

Помимо этого, в комиссии считают, что рефери не стоило давать Чалову жёлтую карточку.

Что касается игры «Крыльев Советов» и «Урала», то по мнению комиссии, арбитр ошибся с назначение штрафного удара на 82-й минуте в ворота «Крыльев», который привёл к голу, так как рефери, наоборот, должен был вынести предупреждение игроку «Урала» Андрею Егорычеву за симуляцию.