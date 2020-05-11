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Черышев будет играть в России, Миранчуки — в Европе, РПЛ остановят, а в Англии наступает время бунта игроков — в… 

Евро-футбол.Ру 21 час назад
Черышев будет играть в России, Миранчуки — в Европе, РПЛ остановят, а в Англии наступает время бунта игроков — в…
Фото: Евро-футбол.Ру
В главных слухах недели вы узнаете о том, что будет с футбольным сезоном в России, какая проблема с возобновлением чемпионата возникла в Англии, и в каких российских клубах может продолжить карьеру Денис Черышев. Об этом и не только — в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
Сезон в РПЛ не будет доигран
В пятницу, 15 мая, в формате видеоконференции состоится заседание исполкома РФС. На повестке дня — ситуация в российском футболе на фоне пандемии коронавируса. УЕФА хочет получить решение по каждой лиге до 25 числа, то есть на ближайшем заседании исполкома может быть решена судьба текущего футбольного сезона в России. По слухам, РФС примет решение о досрочном завершении чемпионата, учитывая позицию большинства клубов. Итоги РПЛ могут быть подведены по текущей таблице, хотя существует вариант с таблицей по итогам первого круга.
В АПЛ назревает бунт футболистов
Если брать топ-5 европейских лиг, то есть три разных ситуации. Во Франции уже приняли решение о досрочном завершении сезона, в Германии собираются возобновлять чемпионат на ближайших выходных, а в Италии, Испании и Англии пока лишь надеются доиграть сезон. В английской Премьер-лиге опасаются возможного бунта футболистов против рестарта. В СМИ появилась информация, что в каждой команде есть игроки, которые готовы выступить против возобновления сезона и даже отказаться играть. Всего таких футболистов может оказаться около 50 человек. Это может повлиять на планы АПЛ.
Черышев будет играть в чемпионате России
Денис Черышев ещё в детском возрасте оказался в Испании, где он и проводит всю свою футбольную карьеру. «Валенсия», за которую сейчас выступает Черышев, готова продать россиянина в летнее трансферное окно. По данным испанских СМИ, Денис находится в списке игроков на продажу, учитывая желание «летучих мышей» перекроить состав. Слухи связывают Черышева с переходом в российскую Премьер-лигу. Интерес к Денису якобы проявляют два топ-клуба — «Зенит» и «Локомотив». В обозримом будущем Черышев может попробовать себя в чемпионате родной страны.
Три европейских клуба интересуются Миранчуками
Осенью Алексею и Антону Миранчукам исполнится 25 лет — самое время задуматься над следующим шагом в карьере. Братья хотят попробовать себя в Европе и будут пытаться осуществить переход в летнее трансферное окно. По слухам, Миранчуки находятся в сфере интересов трёх клубов — «Ромы», «Милана» и «Севильи». Отмечается, что приоритетом для братьев является испанская Примера.
Семак не согласился продлить контракт с «Зенитом»
Контракт главного тренера «Зенита» Сергея Семака рассчитан до конца июня. В настоящий момент стороны ведут переговоры о продлении трудового договора, но соглашения пока нет. По появившейся информации, «сине-бело-голубые» предложили Семаку контракт с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год + 0,2 млн евро в качестве бонусов. Тренер не согласился, но переговоры ещё продолжаются.
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Прочее , РПЛ , Новости Примеры , Денис Черышев , Алексей Миранчук , Антон Миранчук , Сергей Семак , УЕФА , Зенит , РФС , Локомотив
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