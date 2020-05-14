Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
×
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Уотфорд
Уотфорд
×
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
×
Эвертон Эвертон
10 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эспаньол Эспаньол
Сельта
Сельта
×
Атлетико М Атлетико М
Эйбар
Эйбар
×
Леганес Леганес
11 мая

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Динамо М Динамо М
Рубин
Рубин
×
Ростов Ростов
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Краснодар Краснодар
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Сельта Сельта
Вальядолид
Вальядолид
×
Барселона Барселона
Вильярреал
Вильярреал
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 мая

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Фрайбург Фрайбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Герта Герта
Фортуна
Фортуна
16:30
Падерборн 07 Падерборн 07
17 мая

Российская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Уфа
Уфа
×
Арсенал Арсенал
Рубин
Рубин
×
Спартак М Спартак М
Крылья Советов
Крылья Советов
×
Сочи Сочи
17 мая

Английская Премьер-лига

3 из 10
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Астон Вилла Астон Вилла
Арсенал
Арсенал
×
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
×
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
Сельта
Сельта
×
Леванте Леванте
Эйбар
Эйбар
×
Вальядолид Вальядолид
17 мая

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
19:00
Бавария Бавария
18 мая

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вердер
Вердер
21:30
Байер Байер

Роднина жестко ответила Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами. Грязно говорить о человеке, которого уже нет» 

SPORT24.ru и ещё 18 3 часа назад
Роднина жестко ответила Тарасовой: «У нее давно что-то с мозгами. Грязно говорить о человеке, которого уже нет»
Фото: Teleprogramma.pro
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на громкие слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Накануне Тарасова заявила, что Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвертой степени, при котором она не могла даже воду пить.
«Я бы посоветовала Татьяне Анатольевне немножечко удариться в историю. Если имеется тот момент, то это 1981 год. А Черкасская умерла от рака в 2000 году (на самом деле 12 ноября 2001 — прим). Задевают ли меня эти слова? Это не моя работа комментировать слова Тарасовой. Нужно чем-то аргументировать. Бог ее рассудит, у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело. И это грязно говорить о человеке, которого уже нет», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.
Подписывайтесь на канал Sport24 в Яндекс. Дзене
Видео дня. Велогонщики Петербурга изолировались на велотреке
SPORT24.ru: последние новости
Бакош: «Надеюсь, что буду следующим словацким игроком, которого не забудут в «Спартаке» Бакош: «Надеюсь, что буду следующим словацким игроком, которого не забудут в «Спартаке» М. Кержаков: «Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу чемпионства «Зенита» М. Кержаков: «Мы настроены доигрывать сезон, чтобы не было кривотолков по поводу чемпионства «Зенита» На Дальнем Востоке сжигают миллионы на блатных хоккеистов. Контракты Величкина и Кацубы в «Амуре» — это не смешно На Дальнем Востоке сжигают миллионы на блатных хоккеистов. Контракты Величкина и Кацубы в «Амуре» — это не смешно
Комментарии
Прочее , Ирина Роднина , Татьяна Тарасова , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилась новые данные о состоянии отца Нурмагомедова
Появилась новые данные о состоянии отца Нурмагомедова
Назван диагноз проигравшего бой Фергюсона
Назван диагноз проигравшего бой Фергюсона
Соперник Нурмагомедова потерпел поражение
Соперник Нурмагомедова потерпел поражение
Roland Garros может пройти без зрителей
Roland Garros может пройти без зрителей
Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален
Шлеменко: бой Фергюсона и Нурмагомедова больше не актуален
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Клишиной предложили работу эскортницы
01:23
Клишиной предложили работу эскортницы
Легкая атлетика Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение