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Колосков — о материале Daily Mail про допинг в российском футболе 

Спорт-Экспресс и ещё 1 2 часа назад
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» заявил, что на сообщения британской газеты Daily Mail о 36 российских футболистах, подозревающихся в употреблении допинга, реагировать не стоит. Он добавил, что нужно дождаться официального заявления ФИФА.
— Недели две-три назад в СМИ была опубликована информация о том, что ВАДА рассмотрело порядка 350 проб российских спортсменов за последние годы. Около 200 — 170, не буду сейчас врать… Подтвердилось, что там были какие-то манипуляции. Все это было направлено в международные федерации. А в какие конкретно федерации, виды спорта — опубликовано не было. Ну написали и написали — а нам что от этого?
— Никак реагировать пока не стоит?
— Конечно, нет. Дело в том, что что-то было отправлено в международные федерации. В ФИФА тоже что-то попало. Когда ФИФА подтвердит, что в их адрес поступило такое-то количество проб, из них — столько-то из России, тогда можно будет комментировать. А Daily Mail на регулярной основе публикует абсолютно непроверенные материалы. Давайте дождемся реакции ФИФА — тогда и будем реагировать сами (Наталья Юрина).
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Комментарии
Прочее , Наталья Юрина , Вячеслав Колосков , РФС , Всемирное антидопинговое агентство , Daily Mail
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