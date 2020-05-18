Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
13 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
×
Бетис Бетис
Эспаньол
Эспаньол
×
Эйбар Эйбар
Леганес
Леганес
×
Валенсия Валенсия
17 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Осасуна Осасуна
Мальорка
Мальорка
×
Гранада Гранада
Бетис
Бетис
×
Алавес Алавес
24 мая

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Осасуна
Осасуна
×
Мальорка Мальорка
Алавес
Алавес
×
Барселона Барселона
Атлетико М
Атлетико М
×
Реал Сосьедад Реал Сосьедад

Селюк: исторически в России две проблемы — дураки и дороги. Мещеряков вместил в себя обе 

Чемпионат.com и ещё 1 16 часов назад
Агент Дмитрий Селюк прокомментировал слова председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, который ответил селекционеру, что в России исстари на убогих не обижались, объясняя ситуацию в обвинениях в смерти 22-летнего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
«Специально для Мещерякова: исторически в России были две проблемы — дураки и дороги. Мещеряков умудрился вместить в себя обе», — написал Дмитрий Селюк в «твиттере».
Ранее Селюк в эксклюзивном интервью «Чемпионату» заявил, что генеральному директору «Локомотива» Василию Кикнадзе придётся до конца жить с тем, что Самохвалов погиб по его вине. Напомним, 20 апреля защитнику «Казанки» Иннокентию Самохвалову стало плохо во время пробежки, которая являлась частью индивидуальной тренировки. Причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность. На момент трагедии спортсмену было 22 года.
Видео дня. 11-летняя россиянка побила 12 рекордов за 7 дней
Чемпионат.com: последние новости
Сын Дмитрия Квартальнова перешёл из «Спартака» в «Ак Барс» Сын Дмитрия Квартальнова перешёл из «Спартака» в «Ак Барс» Rockstar и Epic Games понадобилось несколько дней на решение проблем из-за раздачи GTA V Rockstar и Epic Games понадобилось несколько дней на решение проблем из-за раздачи GTA V Агент рассказал о борьбе за Романа Ерёменко между «Динамо», ЦСКА и «Спартаком» Агент рассказал о борьбе за Романа Ерёменко между «Динамо», ЦСКА и «Спартаком»
Прочее , Анатолий Мещеряков , Василий Кикнадзе , Иннокентий Самохвалов , Дмитрий Селюк , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Роналду высказался о противостоянии с Месси
Роналду высказался о противостоянии с Месси
«Рот устала растягивать?»: жену Тарасова оскорбили
«Рот устала растягивать?»: жену Тарасова оскорбили
UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою
UFC Fight Night 171: Тейшейра победил Смита в главном бою
Железняков удалил все посты об уходе Трусовой
Железняков удалил все посты об уходе Трусовой
Видео
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
00:14
Опубликовано видео челленджа Месси с туалетной бумагой
Футбол
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
00:15
Дзюба показал концерт соседей с балкона своего дома
Футбол
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Васильев назвал братьев Бё негодяями
02:27
Васильев назвал братьев Бё негодяями
Биатлон
«Барселона» покупает россиянина
00:05
«Барселона» покупает россиянина
Футбол
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
00:51
Олимпийский чемпион обвинил «Первый канал» во лжи
Фигурное катание Прочее
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
00:39
В деле Кокорина и Мамаева новый поворот
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение