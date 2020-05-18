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Сын Дмитрия Квартальнова перешёл из «Спартака» в «Ак Барс»

Rockstar и Epic Games понадобилось несколько дней на решение проблем из-за раздачи GTA V

Агент рассказал о борьбе за Романа Ерёменко между «Динамо», ЦСКА и «Спартаком»