Boombl4 вошел в список «30 до 30» от Forbes 

Игрок состава Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов попал в финальный список ежегодного рейтинга «30 до 30» от редакции российского Forbes. Он стал одним из победителей в категории «Спорт и киберспорт» вместе с пловцом Антоном Чупковым и фигуристкой Аленой Косторной.

Номинанты категории «Спорт и киберспорт» Источник: forbes.ru Ранее свой рейтинг «30 до 30» представила американская редакция журнала. В него попал 16-летний победитель Fortnite World Cup Кайл Bugha Гирсдорф. Посмотреть всех киберспортсменов, которых включили в список, можно по ссылке.

В списке «30 до 30» от Forbes представлены молодые визионеры из десяти категорий, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или мировом уровне. Итоговый топ формирует жюри.