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Boombl4 вошел в список «30 до 30» от Forbes 

CyberSport.ru 5 часов назад
Игрок состава Natus Vincere по CS:GO Кирилл Boombl4 Михайлов попал в финальный список ежегодного рейтинга «30 до 30» от редакции российского Forbes. Он стал одним из победителей в категории «Спорт и киберспорт» вместе с пловцом Антоном Чупковым и фигуристкой Аленой Косторной.
В категории «Спорт и киберспорт» был номинирован игрок состава Gambit Esports по Fortnite Марк letw1k3 Данилов, но он не вошел в итоговый топ-30. На место в рейтинге также претендовали многие профессиональные спортсмены, среди которых теннисист Дмитрий Медведев, футболист московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов и нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. Полный список номинантов и победителей списка «30 до 30» можно посмотреть здесь.
Номинанты категории «Спорт и киберспорт» Источник: forbes.ru Ранее свой рейтинг «30 до 30» представила американская редакция журнала. В него попал 16-летний победитель Fortnite World Cup Кайл Bugha Гирсдорф. Посмотреть всех киберспортсменов, которых включили в список, можно по ссылке.
В списке «30 до 30» от Forbes представлены молодые визионеры из десяти категорий, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или мировом уровне. Итоговый топ формирует жюри.
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Комментарии
Прочее , Дмитрий Медведев , Федор Чалов , Артемий Панарин , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ , Forbes
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