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Российский депутат расстрелял двух собак на глазах у хозяев 

Lenta.ru и ещё 1 6 часов назад
Российский депутат расстрелял двух собак на глазах у хозяев
Фото: temryuk.ru
В Темрюкском районе Краснодарского края местный депутат Владимир Ченчик («Единая Россия») расстрелял двух собак отдыхавшей на природе пары. Одна из собак скончалась на месте, вторую хозяева пытаются спасти. Об этом стало известно из местной группы во «ВКонтакте».
Из слов хозяйки собак следует, что она с мужем и собаками остановилась рядом с фермой депутата Ченчик. «На территории фермы мы не находились, рядом с фермой находится лиман, где отдыхают люди. Ченчик перегородил подъезд к лиману воротами», — написала женщина. Она рассказала, что депутат «в пяти метрах от мужа, без предупреждения, открыл огонь по собакам, произвел пять выстрелов».
«В местном отделении полиции зарегистрировано заявление от местной жительницы по данному поводу. Проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.
По данным издания «ФедералПресс», членство Ченчика в партии «Единая Россия» приостановлено. Также его кандидатура была снята с предварительного голосования.
Аналогичный случай произошел в Кировской области в январе 2020 года. Депутат местного заксобрания от «Единой России» Вячеслав Ягдаров также расстрелял двух собак, которые принадлежали местному жителю. Хозяин питомцев объяснил, что депутат застрелил их во время охоты на снегоходе, возможно, перепутав с лисами. Он позвонил Ягдарову на телефон, но тот заявил, что «у хороших хозяев собаки должны сидеть дома» и ему «все равно».
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Прочее , Единая Россия , МВД
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