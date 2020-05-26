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СК завершил проверку обстоятельств гибели в Москве украинских шахматистов 

RT на русском 6 часов назад
СК завершил проверку обстоятельств гибели в Москве украинских шахматистов
Фото: RT на русском
Следственный комитет Москвы завершил проверку обстоятельств гибели 27-летнего украинского гроссмейстера Станислава Богдановича и его девушки — 19-летней шахматистки Александры Вернигоры. Об этом RT сообщили в столичном следственном управлении. Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, смерть молодых людей не носит криминального характера. В связи с этим было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мать погибшего гроссмейстера Мария Богданович в интервью RT рассказала о последних днях его жизни и травле в сети, предшествовавшей смерти шахматистов.
В Москве завершилась доследственная проверка по факту гибели 27-летнего украинского гроссмейстера Станислава Богдановича и его девушки — 19-летней шахматистки Александры Вернигоры. Об этом RT сообщили в столичном Главном следственном управлении СКР.
Согласно результатам судебно-медицинских экспертиз, смерть молодых людей не носила криминального характера.
«В ходе проверки установлено, что признаков насильственной смерти у молодых людей не имеется, в связи с чем вынесено постановление об отказе в возбуждении (уголовного дела. — RT)», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее RT рассказывал о смерти украинского шахматиста и его подруги. Тела молодых людей были обнаружены 6 марта в квартире жилого дома на западе Москвы. На головах погибших были полиэтиленовые пакеты, а рядом лежал баллон с закисью азота — так называемым веселящим газом. Квартира была заперта изнутри.
За несколько дней до гибели Богданович принял участие в шахматном интернет-турнире в составе российской команды, за что подвергся резкой критике в соцсетях. Сообщалось, что молодого человека внесли в базу сайта «Миротворец».
RT побеседовал с матерью шахматиста Марией Богданович об отношениях её сына с Александрой, обстоятельствах их гибели и предшествовавшей ей травле в сети.
— Как вы узнали о случившемся?
— Я хотела вместе со Стасом девятого марта полететь во Вьетнам к Михаилу Давыдовичу Васильеву. Это детский тренер и наставник Стаса. Он уже несколько лет живёт и работает во Вьетнаме. Я написала Стасу письмо, что мы полетим во Вьетнам, но его он не прочёл. На последующие сообщения он тоже не ответил. Я стала звонить ему, его подруге Саше, но они не брали трубки. Это было пятого марта. А потом в ночь с 5 на 6 марта мне позвонил Сашин отец, Алексей, и сказал: «Плохие новости. Они мертвы».
— Откуда в СМИ появились версии о следах от инъекций на телах ребят?
— Мне сообщил следователь, что у них обоих следы инъекций под коленями, но потом мне заявили, что перепутали, что это были просто царапины… Что они чем-то кололись — версия совершенно нелепая и просто невозможная.
— Следователи спрашивали вас о возможных причинах случившегося? Интересовались привычками Стаса?
— Да, но чисто формально… Я им сказала, что в версию с передозировкой не верю и настаиваю на расследовании. После этого они поменяли формулировку на «смерть при невыясненных обстоятельствах».
— Незадолго до смерти Стас играл за Россию. Его данные внесли в список «Миротворца», и началась травля в соцсетях. Он делился с вами этим?
— Я это воспринимала как некую помойку в сети. После той мерзости, что написал (украинский политик Анатолий. — RT) Гриценко. Но когда ко мне домой приходили какие-то люди и пытались угрожать, а Стас появился в «Миротворце», я встревожилась. О том, что у него проблемы, сын написал в последнем письме. До этого я считала, что он в России в безопасности. Поэтому и не хотела, чтобы он возвращался домой, а хотела сразу из Москвы вылететь с ним во Вьетнам. Опоздала. Безнадёжно. Всего на пару дней.
— Стас писал у себя на страничке, что решил играть за Россию из-за денег.
— За Россию Стас сыграл впервые. Мотивировал тем, что его хорошо принимали и заплатили, что для него было немаловажно. Незадолго до этого нашу квартиру ограбили, мы остались ни с чем, и Стас поставил цель восстановить потерянное. Перед кражей он получил три очень крупных приза, например, €15 тыс. за первое место в Крыму. Как раз мы забрали из банка все наши деньги, что заработали до этого, потому что банк стал «трещать». Хотели положить в другой, но не успели, нас ограбили. Милиция, кажется, и не искала грабителей. Хотя шахматная федерация к ним обращалась. И к генеральному прокурору.
— Вместе со Стасом погибла и его девушка. Они давно были вместе?
— Стас и Саша встречались ровно год. Познакомились они в областном шахматном клубе, на Канатной (улице в Одессе. — RT). Там проводились турниры, в которых Стас иногда участвовал. Саша давно на него обращала внимание, и решилась пригласить его в гости — у её родителей большой дом в Затоке, это под Одессой. Потом они стали встречаться, и её родители приветствовали их отношения. Накануне поездки в Москву Саша разместила очень хороший и тёплый пост об их годовщине. У Стаса она была первой девушкой, с которой были серьёзные отношения. Это было важно для него. Саша училась в МГУ. В Москве, когда Стас приезжал на турниры, они жили вместе. Они были очень разные. В нём было много неординарного, он был не такой как все. А Саша твёрдо, обеими ногами, стояла на земле. Ему нравилось, что она чистая, немного наивная девушка. И он мне всё рассказывал.
— Кто вас поддержал после случившегося? Как вы справляетесь?
— Федерация выделила помощь на похороны, шахматисты собрали деньги, и я получила приз Стаса с того самого турнира. Но когда нужно было привезти его из Москвы домой, началось это карантинное безумие, всё стало стоить каких-то невообразимых денег. У меня было больше сорока дней какого-то невменяемого, жуткого состояния, курс психологической реабилитации, подозрение на микроинсульт. Как буду дальше жить, не знаю. И не в материальном плане, это не главное. Мы с ним были одно целое, жили одной жизнью. А теперь для меня жизнь кончилась.
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Прочее , Михаил Васильев , МГУ , СКР
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