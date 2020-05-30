Федун опроверг информацию о переговорах по возвращению Глушакова в ФК «Спартак» 

Московский футбольный клуб "Спартак" не ведет переговоры о возвращении в команду бывшего капитана, полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова . Об этом ТАСС сообщил владелец клуба Леонид Федун.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 33-летний Глушаков может вернуться в "Спартак". По информации источника, игрок уже получил предварительное согласие на возвращение в московский клуб в августе 2020 года.