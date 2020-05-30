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Федун опроверг информацию о переговорах по возвращению Глушакова в ФК «Спартак» 

ТАСС и ещё 10 31 минуту назад
Федун опроверг информацию о переговорах по возвращению Глушакова в ФК «Спартак»
Фото: ТАСС
Московский футбольный клуб "Спартак" не ведет переговоры о возвращении в команду бывшего капитана, полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова. Об этом ТАСС сообщил владелец клуба Леонид Федун.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что 33-летний Глушаков может вернуться в "Спартак". По информации источника, игрок уже получил предварительное согласие на возвращение в московский клуб в августе 2020 года.
"Это фейк", — сказал Федун, комментируя информацию о возможном возвращении Глушакова в "Спартак".
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Прочее , Денис Глушаков , Спартак
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