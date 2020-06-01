В «Локомотиве» отреагировали на резонансное интервью Семина 

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Специалист раскритиковал руководителей клуба и призвал их уйти в отставку.

"Каждый человек имеет право говорить. Я всегда относился и отношусь к нему с громадным уважением, отмечаю все его заслуги. Сожжены ли теперь мосты? Земля круглая", — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Напомним, что 31 мая у специалиста закончился контракт с «железнодорожниками», который продлевать не стали. Теперь Семина заменит сербский специалист Марко Николич

Ранее Геркус возмутился тем, что Семину не предложили высказаться по поводу нового тренера.