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В «Локомотиве» отреагировали на резонансное интервью Семина 

Газета.Ru и ещё 27 44 минуты назад
В «Локомотиве» отреагировали на резонансное интервью Семина
Фото: Официальный сайт «Локомотива»
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался об интервью бывшего наставника московского клуба Юрия Семина.
Специалист раскритиковал руководителей клуба и призвал их уйти в отставку.
"Каждый человек имеет право говорить. Я всегда относился и отношусь к нему с громадным уважением, отмечаю все его заслуги. Сожжены ли теперь мосты? Земля круглая", — цитирует Мещерякова «Чемпионат».
Напомним, что 31 мая у специалиста закончился контракт с «железнодорожниками», который продлевать не стали. Теперь Семина заменит сербский специалист Марко Николич.
Ранее Геркус возмутился тем, что Семину не предложили высказаться по поводу нового тренера.
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Прочее , Марко Николич , Юрий Семин , Анатолий Мещеряков , Локомотив
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