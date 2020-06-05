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Дочь Пескова вступилась за обвиненного в расизме комментатора 

Lenta.ru 1 час назад
Дочь Пескова вступилась за обвиненного в расизме комментатора
Фото: Lenta.ru
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета порассуждала о расизме, псевдотолерантности и радикализации. Ее слова приводит радиостанция «Эхо Москвы».
Пескова вспомнила об увольнении комментатора матчей клуба НБА «Сакраменто Кингз» Гранта Нейпира после его заявления о движении «Жизнь чернокожего важна». Отвечая на вопрос о лозунге, он отметил, что жизнь каждого человека имеет значение, и был обвинен в скрытом расизме.
Пескова считает, что выражение «все жизни важны» несет добрый посыл и не является расистским. По ее словам, многие люди могут не знать, почему такая фраза называется неправильной, и не все они — расисты. «Грант Нейпир — один из тех, кто не знал и даже извинился», — вступилась она. Пескова добавила, что травлю и демонстративное увольнение нельзя назвать борьбой с расизмом.
После смерти чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался из-за удушающего приема полицейского, в десятках городов США проходят протесты против полицейского произвола. К акциям присоединились сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter. Вскоре протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В ряд городов для усиления охраны порядка были введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника.
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Прочее , Дмитрий Песков , Эхо Москвы
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