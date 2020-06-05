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Додон вспомнил о Путине в тайных переговорах с беглым молдавским олигархом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Депутаты парламента Молдавии от проевропейского блока правых партий ACUM Лилиан Карп и Юрий Реницэ обнародовали фрагмент записи переговоров президента страны Игоря Додона с беглым олигархом и бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком. Об этом сообщает местная газета «СП».
Когда и где снято видео тайной беседы — неизвестно. На записи слышно, как Додон и Плахотнюк, а также входящий в окружение последнего Сергей Яралов обсуждают создание парламентской коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.
Президент Молдавии, как отмечает телеканал TV8, вспомнил во время переговоров, что «постоянно пишет записки [президенту России Владимиру] Путину», не уточняя, о каких именно записках идет речь. «Глава государства отчитывается перед другим государством», — прокомментировал ситуацию депутат Карп, пишет портал NewsMaker.md.
Депутаты требуют, чтобы генеральная прокуратура Молдавии проверила подлинность видеозаписи и привлекла Додона, Плахотнюка и Яралова к ответственности за измену родине. При этом Карп подчеркнул, что фрагменты записи есть в распоряжении Антикоррупционной прокуратуры, которая больше года на них не реагирует.
Ранее Додон заявил, что Плахотнюк скрывается в США при поддержке американских властей, которые с его помощью могут влиять на молдавскую политику. По его словам, олигарх обещал оказать поддержку ACUM и воспрепятствовать укреплению власти социалистов в республике.
Плахотнюк — бизнесмен и политик, которого считают самым богатым и влиятельным человеком в Молдавии. Он возглавлял Демократическую партию, которая в июне 2019 года потеряла статус правящей. Новое правительство страны неоднократно подчеркивало, что очищение власти от влияния Плахотнюка — главное достижение последних лет. После побега олигарха из страны в Молдавии был запущен ряд расследований, касающихся его деятельности.
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Комментарии
Прочее , Владимир Плахотнюк , Игорь Додон , Демократическая партия США
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