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Умер трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Курт Томас 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 7 июня. Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике американец Курт Томас умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Причиной смерти бывшего спортсмена стал инсульт.
Томас стал первым американским гимнастом-мужчиной, выигравшим золотую медаль чемпионата мира в вольных упражнениях, это произошло на турнире 1978 года в Страсбурге. На следующем чемпионате мира 1979 года в американском Форт-Уэрте он завоевал две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. На Олимпийских играх 1976 года в Монреале Томас занял 21-е место в индивидуальном многоборье и седьмое в составе сборной США в командных соревнованиях.
Томас считался претендентом на золотые медали на Олимпиаде 1980 года, но не смог выступить на Играх в Москве из-за бойкота со стороны США. В 2003 году Томас был введен в Международный зал славы гимнастики.
В честь Томаса названы два гимнастических упражнения — «круги Томаса» (акробатическое упражнение на коне) и «сальто Томаса» (полуторное сгруппированное сальто назад, переходящее в полуторный кувырок с переворотом).
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Прочее , Курт Томас , ИТАР-ТАСС
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