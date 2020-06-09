В июне начнется первый турнир по MMORPG World of Warcraft Classic 

Blizzard анонсировала первые киберспортивные состязания по MMORPG World of Warcraft Classic — турнир Summer Bowl. Пройдет он 17 июня по 5 июля, а призовые фонды для каждого из регионов (Европа и Северная Америка) составят по $4000. Соревнования будут проходить в формате матчей 10 на 10 на поле боя «Ущелье Песни Войны».

Все игроки, достигшие 60-го уровня, могут зарегистрироваться на специальной странице. Турнир будет разделен на два этапа — в отборочном примут участие пользователи, оставившие заявки, а в финал пройдут по 6 лучших команд каждого региона. Команды по 10 человек сразятся друг с другом в обычных игровых мирах WoW Classic в режиме маневров.

Все правила Summer Bowl (на английском языке) вы найдете на сайте. Больше подробностей о турнире, в том числе о комментаторах, командах и о том, как смотреть соревнования, обещают опубликовать позже.