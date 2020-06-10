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Лукашенко посетит парад Победы в Москве 24 июня 

Газета.Ru и ещё 8 4 часа назад
Лукашенко посетит парад Победы в Москве 24 июня
Фото: Газета.Ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свой визит в Москву для участия в параде Победы 24 июня. Об этом сообщил замглавы МИД России Андрей Руденко, передает РИА «Новости».
"Ровно через две недели, 24 июня, мы ожидаем в Москве на параде Победы президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко", — сказал представитель ведомства.
Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян также посетить парад.
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Прочее , Никол Пашинян , Александр Лукашенко
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