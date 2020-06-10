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УЕФА не принял окончательного решения о формате завершения сезона в Лиге чемпионов 

ТАСС и ещё 12 3 часа назад
УЕФА не принял окончательного решения о формате завершения сезона в Лиге чемпионов
Фото: Soccer News
МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не принял окончательного решения по поводу формата завершения сезона-2019/20 в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.
Ранее испанское издание As сообщило о том, что УЕФА составил план завершения сезона-2019/20 в Лиге чемпионов. По информации источника, ответные матчи 1/8 финала состоятся 8 и 9 августа. Затем 12 августа в Лиссабоне начнется мини-турнир с участием восьми клубов, на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях команды проведут по одной встрече. Отмечается, что матчи пройдут на стадионах «Жозе Алваладе» (домашняя арена «Спортинга») и «Эштадиу да Луш» (домашний стадион «Бенфики») без зрителей и этот план будет утвержден на исполкоме УЕФА 17 июня.
"Была создана рабочая группа с участием представителей лиг и клубов для изучения возможных решений по календарю и вариантов формата, при которых возможно завершение сезона. В настоящее время рассматриваются различные варианты, на данном этапе никаких решений не принято", — сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.
29 мая телеканал Sky Sport Italia сообщил, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате «Финала четырех». Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле.
4 июня немецкое издание Bild сообщало о том, что Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов вместо Стамбула, где изначально должна была пройти решающая игра еврокубкового турнира. В тот же день член исполкома УЕФА Алексей Сорокин сообщил, что ему ничего не известно о намерении России принять финальный турнир Лиги чемпионов в этом сезоне. В качестве претендентов на проведение соревнований Bild также назвала Германию и Португалию.
Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. На данный моменты известны четыре четвертьфиналиста (французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), итальянская «Аталанта», испанский «Атлетико» и немецкий «Лейпциг»), еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи: «Лион» (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Ювентус» (Италия), «Наполи» (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с «Барселоной» (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому «Манчестер Сити» (1:2), а «Челси» (Англия) — «Баварии» (Германия) со счетом 0:3.
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Прочее , Новости Примеры , Алексей Сорокин , Андрей Михайлов , Реал , Bild , ИТАР-ТАСС
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