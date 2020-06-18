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Попова озвучила условие возобновления международного авиасообщения 

Вечерняя Москва и ещё 30 53 минуты назад
Попова озвучила условие возобновления международного авиасообщения
Фото: Вечерняя Москва
Международное авиасообщение для туристов будет возобновлено, когда устранятся риски «реэкспорта» коронавируса в Россию, заявили глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 18 июня.
(новость дополняется)
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