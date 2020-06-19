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Роналдо назвал четырех лучших футболистов в истории 

SPORT24.ru и ещё 2 1 час назад
Роналдо назвал четырех лучших футболистов в истории
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий «Барселоны», «Интера», «Реала», «Милана» и сборной Бразилии, а ныне владелец и президент «Вальядолида» Роналдо рассказал, кто, по его мнению, входит в число лучших футболистов в истории.
«В мой рейтинг лучших в истории входят Пеле, Марадона, Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они являются лучшими четырьмя игроками в истории футбола», — приводит слова Роналдо Goal.com.
Напомним, Пеле является трехкратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, Диего Марадона — чемпион мира и серебряный призер ЧМ со сборной Аргентины, его соотечественник Месси дошел до финала мирового первенства в 2014 году, где проиграл сборной Германии. Роналду, в свою очередь, выиграл чемпионат Европы в 2016 году.
Сам Роналдо дважды становился чемпионом мира и один раз — серебряным призером.
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