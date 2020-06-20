Steam-релиз дал Titanfall 2 заслуженный второй шанс 

На днях компания Electronic Arts выпустила в Steam целый ряд своих игр, в том числе шутер от первого лица Titanfall 2. И для игры студии Respawn это оказалось на редкость удачным: Titanfall 2 оказалась на первых строчках чартов продаж.

В среднем количество игроков в сети находится на отметке около 7000, а вскоре после релиза совокупный онлайн порой превышал 10 тысяч. И обзоры у неё крайне положительные: 95% игроков рекомендуют Titanfall 2 и просят дать ей шанс набрать аудиторию побольше. А в тегах игры появилась отметка «шедевр».

Titanfall 2 изначально вышла в октябре 2016 года, и время релиза оказалось на редкость неудачным. Незадолго до этого появилась Battlefield 1, а вскоре после состоялся релиз Call of Duty: Infinite Warfare. И два гиганта в том же жанре не дали сиквелу Titanfall никакого шанса.

— Это ты?

— Да… но это очень старое фото