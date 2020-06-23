«Арсенал» может подписать Браво, если травма Лено окажется серьезной 

«Арсенал» может подписать вратаря «Манчестер Сити» Клаудио Браво . Об этом сообщил журналист Кике Марин.

«Арсенал» на некоторое время остался без своего основного голкипера, когда на прошедших выходных травму получил Бернд Лено. По слухам, повреждение может быть крайне серьезным — вратарь может пропустить вплоть до года. При этом главный тренер «Арсенала» Микель Артета, до перехода на работу в лондонский клуб бывший ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», отлично знаком с возможностями Браво, который не имеет регулярной игровой практики в манкунианском клубе и чей контракт с «горожанами» истекает этим летом. Не исключено, что «Арсенал» попытается подписать чилийца, чтобы тот мог занять место Лено в воротах, пока тот будет восстанавливаться после травмы.

37-летний Браво в сезоне-2019/20 провел 16 матчей за «Манчестер Сити», пропустив 16 голов. В основном он заменял пропускавшего матчи из-за травмы Эдерсона.