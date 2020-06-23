«Арсенал» может подписать Браво, если травма Лено окажется серьезной 

«Арсенал» может подписать вратаря «Манчестер Сити» Клаудио Браво. Об этом сообщил журналист Кике Марин.
«Арсенал» на некоторое время остался без своего основного голкипера, когда на прошедших выходных травму получил Бернд Лено. По слухам, повреждение может быть крайне серьезным — вратарь может пропустить вплоть до года. При этом главный тренер «Арсенала» Микель Артета, до перехода на работу в лондонский клуб бывший ассистентом Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», отлично знаком с возможностями Браво, который не имеет регулярной игровой практики в манкунианском клубе и чей контракт с «горожанами» истекает этим летом. Не исключено, что «Арсенал» попытается подписать чилийца, чтобы тот мог занять место Лено в воротах, пока тот будет восстанавливаться после травмы.
37-летний Браво в сезоне-2019/20 провел 16 матчей за «Манчестер Сити», пропустив 16 голов. В основном он заменял пропускавшего матчи из-за травмы Эдерсона.